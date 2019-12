Radstadt: Brite stürzte mit Auto 20 Meter über Abhang hinab

Bei winterlichen Fahrverhältnissen war er am Rossbrand bei Radstadt von der Fahrbahn abgekommen. Mit im Auto waren seine beiden Kinder.



Auf einem Güterweg am Rossbrand bei Radstadt (Pongau) sind am Sonntag gegen 8.30 Uhr ein 41-jähriger Brite und seine beiden Kinder mit dem Auto von der Straße abgekommen. Der Mann dürfte am Weg ins Tal die winterlichen Fahrverhältnisse unterschätzt haben. Der Wagen stürzte rund 20 Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals.

Der Vater konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Auto befreien und die zwei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren aus dem Wrack retten. Alle drei Insassen wurde vom Roten Kreuz verletzt ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.

