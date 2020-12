Radstadt: Einbrecher stahlen 43 hochpreisige Fahrräder aus Sportgeschäft

Die Unbekannten verursachten laut dem Geschäftsführer einen Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Abgerissene Bewegungsmelder, versprühte Chlorlösung, mutmaßlich um Spuren zu verwischen: Eine Spur der Verwüstung haben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in einem Sportgeschäft in Radstadt hinterlassen. So schilderte einer der beiden Geschäftsführer den SN, wie er sein Geschäft in der Früh vorgefunden habe. Ans Aufsperren sei nicht mehr zu denken gewesen. 43 teils hochpreisige Fahrräder haben die Einbrecher aus dem Fachgeschäft gestohlen. Darunter befanden sich vor allem neue Mountainbikes und Rennräder. Weniger wertvolle Trekking-Elektrofahrräder hätten die Täter stehen gelassen, sagt der Chef. Den Schaden schätzt der Händler gemessen am Verkaufspreis der Fahrräder auf bis zu 200.000 Euro. Auch am Freitag und am Samstag dürfte das Geschäft noch geschlossen bleiben. Hinweise zur Tat gebe es bisher nicht. Die Polizei ermittelt.

Quelle: SN