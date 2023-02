Radstadt: Nach der Trennung von Senecura geht es im Haus der Senioren bergauf

Das Haus der Senioren in Radstadt ist wieder in Gemeindehand. Nun werden Betten aufgestockt, die Zahl der Bewerbungen ist hoch.

Wo man hinschaut, sind Mitarbeiter und Klienten am Freitagvormittag gut gelaunt. Es werde endlich wieder gelacht im Seniorenheim, sagt Küchenchef Helmut Müller. In der zweijährigen Betriebsführung durch den Privatkonzern Senecura sei das anders gewesen. Die Orientierung an Zahlen habe viel Druck verursacht, darunter hätten Mitarbeiter und folglich auch Klienten gelitten. "Die Stimmung war furchtbar."

Gemeindeverband ist wieder am Ruder

Mit Jahresbeginn wurde der Betreibervertrag aufgelöst, es ist wieder der Gemeindeverband Radstadt, Untertauern, Forstau am Ruder. Die ...