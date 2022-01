Radstadt: Pkw bohrt sich in Reisebus - flüchtiger Lenker nach Stunden ausgeforscht

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Radstadt gekommen. Ein Pkw stieß frontal in die Seitenwand eines Reisebusses und durchbohrte diese.

SN/ff radstadt Der Einschlag: So sah es im Inneren des Reisebusses kurz nach dem Unfall aus – die Sitzreihen waren glücklicherweise nicht belegt.