Radstadt: Unfall auf Schneefahrbahn - Lkw prallten frontal zusammen

Zwei Lastkraftwagen sind am Freitagvormittag auf der Ennstal Straße (B320) bei Radstadt frontal zusammengestoßen. Einer der Fahrer erlitt dabei Verletzungen.

Am Freitagvormittag lenkte ein 45-jähriger Kraftfahrer aus Hallein einen Lkw samt Anhänger auf der B320 aus Richtung Schladming kommend, in Richtung Radstadt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Schneefall und die Fahrbahn war mit Schnee und Eis bedeckt.

Nach einer langgezogenen Kurve musste der Halleiner den Lkw verkehrsbedingt abbremsen. Das Schwerfahrzeug geriet dabei ins Schleudern. Um nicht nicht auf die vor ihm befindlichen Autos aufzufahren, steuerte der Kraftfahrer den Lkw auf die Gegenfahrbahn.

Dort fuhr zur gleichen Zeit ein 68-jähriger Flachgauer einen Lkw in Richtung Schladming. Wegen des Ausweichmanövers des 45-Jährigen kollidierten die beiden Lkw frontal und kamen am Fahrstreifen in Richtung Schladming zum Stillstand.

Bei dieser Kollision erlitt der 68-jährige Flachgauer Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schladming gebracht. Der Halleiner Kraftfahrer blieb unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ.

Beide Lkw, die mit Winterreifen ausgestattet waren, wurden schwer beschädigt. Die Ennstal Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme immer wieder gesperrt, was kurzzeitig zu Staubildungen führte.