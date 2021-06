Radstadt weist Kritik an angeblichem NS-Straßennamen zurück

Der Maderweg sei nicht nach dem Nazi Herbert Mader benannt, sagt der Radstädter Stadtarchivar. Der Namensgeber sei dessen Vater.

Im Zuge der Diskussion um NS-belastete Straßennamen in der Stadt Salzburg rückten jüngst auch Fälle auf dem Land in den Fokus. Zum Beispiel der Maderweg in Radstadt.

Der in der Pongauer Gemeinde geborene Herbert Mader, vulgo Mader Bascht, war Mitglied bei SA und SS, wirkte später als Adjutant von Gauleiter Gustav Adolf Scheel. "Es ist wahrscheinlich, dass er in den Einsatzgruppen aktiv an der Vernichtung mitgewirkt hat", sagt der Pongauer Historiker Michael Mooslechner. Nach dem Krieg und nach ...