Die Polizei klärte nun einen vor drei Wochen in einem Verteilzentrum in Radstadt verübten Paketdiebstahl. Demnach hatte ein Ungar (27), zur Tatzeit Paketzusteller im Verteilzentrum, am 19. Juli ein Paket mit Elektroartikel und Handys mitgehen lassen. Dann verkaufte er das Diebsgut in Ungarn.