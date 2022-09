Radstadt: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Das Fahrzeug prallte frontal gegen ein stählernes Brückengeländer.

Am Samstagvormittag kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Radstadt. Ein 69-jähriger Kroate war mit seiner 65-jährigen Frau auf der Ennstal Straße (B 320) von Mandling in Richtung Radstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Pkw über den rechten Fahrbahnrand und prallte frontal gegen ein stählernes Brückengeländer. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Seine Frau, die sich auf dem Beifahrersitz befand, musste von der Feuerwehr geborgen werden. Das berichtet die Polizei.

Lenker und Beifahrerin wurden vor Ort notärztlich versorgt und in das Krankenhaus nach Schladming gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr Radstadt war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Ennstal Straße war bis 10 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.