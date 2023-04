Radstädter Hotel besticht mit familiärem Umfeld

Das Gut Weissenhof steht nicht nur bei Gästen hoch im Kurs - auch Lehrlinge schwärmen von ihrer Ausbildung im Radstädter Traditionsbetrieb.

Das Radstädter Gut Weissenhof überzeugt nicht nur Gäste mit seinem umfangreichen Angebot. Auch bei Lehrlingen ist das Hotel im Ennspongau eine angesehene Adresse. "Wir haben eigentlich immer zehn bis zwölf Lehrlinge im Haus, die in den unterschiedlichsten Bereichen ausgebildet werden", erklärt das Inhaber-Paar Josef und Regina Habersatter. "Lehrlinge schätzen bei uns vor allem das familiäre Umfeld und die Fülle an Möglichkeiten, die sie bei uns im Haus vorfinden. Vom Service über die Küche, den Hotel- und Gastgewerbe-Assistenten bis hin zur Pferdewirtschaftslehre in unserem landwirtschaftlichen Betrieb, den Lehrlingen sind bei uns kaum Grenzen gesetzt."

Lehrlinge loben das familiäre Umfeld

Dem stimmt auch Elias Huber, der seit 1. November seine Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten im Gut Weissenhof macht, zu: "Gerade das familiäre Umfeld macht die Arbeit und die Ausbildung im Haus für mich zu etwas Besonderem. Wenn man irgendetwas braucht, hat jeder immer ein offenes Ohr für uns", schwärmt der junge Radstädter Lehrling.

Der gute Ruf rund um die Lehre im Radstädter Tourismusbetrieb macht auch das ganze Hotel stolz: "Wir freuen uns natürlich mit allen Mitarbeitern und Lehrlingen, wenn sie von den Gästen gelobt werden. Besonders Eindruck hinterlassen, haben unsere Lehrlinge bei einer schulischen Berufsorientierungsveranstaltung in Altenmarkt. Sie nahmen vor Ort das Zepter in die Hand und begeisterten alle Schüler. Einfach, weil sie selbst von ihrer Lehre und dem Umfeld bei uns im Haus begeistert sind", schwärmen Josef und Regina Habersatter von ihren Schützlingen.