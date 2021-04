Radstädter möchte Bergtoten ein würdiges Andenken bereiten

Ein Pongauer sucht die Namen von Bergsteigern, die am Gosaukamm verunglückt sind. Er will sie in einer alten Gedenkkapelle verewigen - an der Seite seines Sohnes.

SN/laserer-alpin.at Die Gedenktafeln in der schlichten Bergsteigerkapelle wurden seit 1982 nicht mehr aktualisiert.