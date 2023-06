Radstolperfalle Sterneckstraße: "Bei der Sanierung wollen wir Radwege mitdenken"

Die meisten Salzburgerinnen und Salzburger meiden die gefährlichen Radwege in der Sterneckstraße. Das Land Salzburg möchte bei der zukünftigen Kernsanierung die Radfahrwege mehr mitdenken.

Die Sterneckstraße ist für ihre unzumutbaren Radfahrwege bekannt. Als eine der gefährlichsten Radfahrstrecken führt der rot markierte Weg die Radlfahrer in der Mitte zweier stark befahrener Fahrstreifen über die Sterneckstraße. Auch die Alternative beim Fuxn und den Hans-Lechner-Park ist nicht viel besser. Hier muss man die viel befahrene Vogelweiderstraße ohne geregelten Übergang queren.

"Die Fahrradstrecke an der Sterneckstraße ist eine Selbstmordstrecke" , erklärt die 75-jährige Pilatestrainerin Margit Rihl. Um zu ihren Kursen zu gelangen, muss sie regelmäßig die Sterneckstraße queren. "Auf der Strecke zwischen den zwei Fahrstreifen fahre ich nicht. Das ist viel zu gefährlich. Aber es gibt ein paar Wege an der Seite, die ich nehmen kann oder ich fahre über die Parkplätze, wie zum Beispiel beim Spar." Auch wenn der Radweg auf der Sterneckstraße saniert werde, werde sie eher die Seitenstraßen nutzen, außer der Radlweg ginge separat zur Straße als eigener Streifen.

Die Sterneckstraße liegt im Verantwortungsbereich vom Land Salzburg. Auf Anfrage im Büro von Verkehrs-und Infrastruktur Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP), äußerte sich Fabian Graf, Referent für Straße & Verkehr. "Der ursprüngliche Plan ist, dass man statt der Sterneckstraße eher die Schallmooser Hauptstraße verwendet, da dort die Sicherheit gewährleistet werden kann. In der Sterneckstraße geht das nur teilweise." Der Plan sei die Radinfrastruktur bei der Kernsanierung der Sterneckstraße mitzudenken und sicherheitstechnisch besser zu gestalten. "Wir wollen in Zukunft schon das Rad mitdenken und es gleich effizient in einem Abwasch machen." In nächster Zeit sei aber keine Sanierung geplant, man verweise daher auf den Radweg in der Schallmooser Hauptstraße.