Radstolperfallen: Immer wieder Gaswerkgasse

Die Gefahrenstelle ist bekannt, eine Lösung aber noch ausständig: Von Überführung bis zusätzlicher Ampel ist vieles möglich.

Will man von Lehen nach Mülln, so kommt man an der Kreuzung der Gaswerkgasse nicht vorbei. Übersichtlich ist die hochfrequentierte Stelle aber nicht. Speziell Fahrradfahrer laufen Gefahr übersehen zu werden, wie uns Dietmar Kurz erzählt. Der Leser meldet uns die Stelle im Zuge unserer Serie "Aus Unfällen lernen". Der pensionierte Kieferchirurg Johann Beck trifft mit seiner Auflistung von Radstolperstellen auf viel Zuspruch. Auch Leserin Helga Seidl verweist auf die Stelle.

Ein unübersichtliches Pflaster

Besonders der Kurvenverlauf ...