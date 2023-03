Radstolperfallen in Zell am See: "Für eine Sportregion ist das kein Aushängeschild"

BILD: SN/SW/EIKE KRENSLEHNER

So wie hier auf dem Radweg entlang der Kaprunerstraße in Zell am See sieht es auf einigen Radwegen in der Region aus. „Wann wird hier saniert?“, fragt Hermann Aigner. Im Laufe des Frühlings soll es so weit sein, kündigt die Stadtgemeinde Zell am See an.