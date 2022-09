Radstolperfallen: Neutorstraße

Aus Unfällen lernen. Das ist das Motto von Johann Beck. Der pensionierte Kieferchirurg - er sitzt für Christoph Ferchs Liste Salz in der Forschungsgesellschaft für Rad, Schiene, Verkehr - hat eine Liste von Radstolperstellen in der Stadt Salzburg aufgestellt.

Besonders prekär erscheint die Situation entlang der Neutorstraße. Am altstadtseitigen Ende ist der Radweg sehr schmal, und das bei starker Frequenz durch Obusgäste, Botendienste und Fußgänger. Markierungen, für den Verkehr aus den Querstraßen kommend, fehlen weitestgehend. Besonders haarig wird es am Schnittpunkt mit der Eduard-Baumgartner-Straße. Dort muss sich der Radverkehr auf engstem Raum in der Mitte der Fahrbahn einreihen und sieht sich beim Einbinden in die Moosstraße vis-à-vis einer völlig unklaren Situation gegenüber.

Bodenmarkierungen fehlen. Beck schlägt vor ...