Radverkehr in der Stadt Salzburg: Mit Rücksicht geht es besser

Die Sympathie zwischen Radfahrern und Fußgängern ist ausbaufähig - meint man bei der Stadt Salzburg. Eine neue Kampagne will den Weg zu einem besseren Miteinander ebnen.

Die Schranne ist wieder offen. Es nieselt. Und obwohl die Temperaturen frisch sind, herrscht Verkehr an diesem Donnerstagvormittag in der Linzer Gasse. Etwas oberhalb des Platzls, auf Höhe Gablerbräu, misst die Stadt die Geschwindigkeit der durchfahrenden Radfahrer. Man verteilt kleine Geschenke an die, die stehen bleiben. "Lebende Plakate" ziehen die Blicke auf sich. Darauf abgebildet: Ein Radfahrer und ein Fußgänger, die einander die Hand reichen. Das Symbol wird den Menschen in dieser Stadt den Sommer über noch häufiger unterkommen. Die ...