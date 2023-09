Radverkehr: Salzburg kann vom holländischen Groningen lernen

Was macht Holland im Radverkehr besser? Gemeinderat Lukas Bernitz hat sich in Groningen umgesehen. Geht es nach ihm, kann Salzburg in puncto Radfahren vom niederländischen Vorbild einiges lernen.

Sie gilt als die wohl "fahrradfreundlichste Stadt Europas": Groningen in den Niederlanden. Und weil die Stadt auch von der Einwohnerzahl her Salzburg sehr ähnlich ist (siehe Kasten unten), sei den Stadt Nachrichten diese Woche ein Blick über den Tellerrand gegönnt.

Lukas Bernitz, seinerseits Gemeinderat für die Bürgerliste in Salzburg, teilt mit uns seine Inspirationen aus Holland für Fahrradlösungen hierzulande. Der Mann, dessen Mutter aus Holland stammt, begab sich kürzlich auf eine zweitägige Recherchereise in die "Fahrradmetropole" Groningen. Der große Unterschied zwischen den beiden Städten: Im niederländischen Groningen wurde schon in den 1970er-Jahren die Kehrtwende beschlossen und darauf folgend die Wege primär für Radfahrer und Fußgängerinnen angelegt. Es entstand eine lebenswerte Stadt, in der laut einem "Die Zeit"-Interview im Mai 2016 mit Verkehrsdezernent Paul de Rook 60 Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Zoneneinteilung und bauliche Abhebungen der Radwege machen das Radfahren attraktiver

Anders als an der Salzach ist Groningen in Zonen eingeteilt. Autofahrende dürfen hier nicht von einer Zone in die nächste fahren, sondern müssen einen Außenring nutzen. Dadurch brauchen Autofahrer länger als alle anderen Verkehrsteilnehmer, was das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver macht.

Ein weiterer Aspekt ist die farbliche und bauliche Abhebung der Radwege. Das äußere sich vor allem an Kreuzungen, wie im Bild rechts oben ersichtlich. Die Auto-Kreuzung befindet sich inmitten eines Fahrrad-Kreisverkehrs, der immer Vorrang vor den Autos hat. Dadurch sei Radfahren auch für vulnerable Gruppen wie Kinder und Ältere sicher - was sich wiederum in der höheren Frequenz spiegle, so Bernitz.

Garagenlösung und "Gleichzeitig-Grün"-Ampeln

Bei der Neugestaltung eines Platzes in der Innenstadt von Groningen hat die Politik eine Radgarage (Bild rechts Mitte) gebaut, deren Nutzung verpflichtend (Bild unten links) und kostenlos ist. In diese gelange man bequem via Rollband und Hinweisschilder. Ein Parkleitsystem erklärt die Nutzung. Der Platz wurde fahrradfrei, die Räder werden sicher verstaut und Bilder, wie sie die Salzburger vom Platzl in der Linzer Gasse oder in der Hofstallgasse während der Festspiele kennen, gibt es dort nicht.

Eine Besonderheit sind die "Gleichzeitig-Grün"-Kreuzungen (Bild unten r.), bei der alle Radfahrer gleichzeitig losfahren, während alle anderen warten müssen. Das funktioniere erstaunlich gut mit Blickkontakt. Bernitz probierte die Kreuzung mehrere Male aus. "Rad fahren in Groningen ist im Vergleich zu Salzburg wesentlich entspannter", erklärt er. Zudem werden brenzlige Situationen auf ein Minimum reduziert, was man auch am Kinderanteil am Radverkehr sehe. In Salzburg fühle man sich dagegen "oft als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse". Hier müsse man dem Radverkehr mehr Platz geben. "Es geht gar nicht darum, dass Salzburg von heute auf morgen Groningen sein soll", aber man könne Schritte setzen.

Vorrang für Autos verhindere bessere Infrastruktur

Groningen sei definitiv ein Vorbild, so Parteikollegin Baustadträtin Anna Schiester. In Salzburg sei es vor allem der Platz, der eine bessere Infrastruktur verhindere, da dem Auto der Vorrang gegeben werde. Für eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt fehle bislang die politische Mehrheit. Vor allem bei den Abstellmöglichkeiten habe man jedoch "in den vergangenen Jahren viel weitergebracht". Bis 2024 sind 500 weitere Radständer geplant, zudem sei man im Gespräch mit den Festspielen und mit den ÖBB, um bessere Parklösungen in der Hofstallgasse und am Hauptbahnhof zu finden. Im Zuge der Flussdialoge brachte Radkoordinator Peter Weiss die Idee einer Rad-Tiefgarage beim Hanuschplatz ein, zudem könne der im Zuge der Salzachverbreiterung geplante Radweg Konflikte am Müllnersteg entlasten.