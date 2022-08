Radweg in Werfen wird nun neu geplant

Der Verlauf des Radweges unterhalb der Burg Hohenwerfen wird nach Einsprüchen der Landesumweltanwaltschaft neu geplant.

Nach massiven Einsprüchen der Landesumweltanwaltschaft (LUA) gegen den geplanten Radweg zwischen Werfen und Tenneck gibt es nun neue Pläne.

Entlang der rund 1,7 Kilometer langen Strecke - hinter der Burg, entlang der Salzach - brüten nämlich 54 Vogelarten, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien und 168 Käferarten, so die LUA.

"Der Verlauf des neuen Radweges wurde daher gemeinsam mit dem Land umgeplant", sagt Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP). Nun soll der Radweg, von Tenneck kommend, "bevor der sensible Bereich des Burgberges anfängt, über eine Brücke verlaufen. Die Brücke wird dafür extra errichtet. In Folge verläuft der Radweg an der rechten Seite der Salzach entlang eines bereits vorhandenen Güterweges. Er quert später die Salzach wieder - zurück nach Werfen - bei der Kalachbrücke." Mit dieser neuen Lösung soll der sensible Bereich komplett umgangen werden.

"Verbindung zwischen Ortsteilen wichtig"

Der bisherige Radweg von Werfen nach Tenneck führt über den Burgberg. Er sei nicht nur kräfteraubend, "sondern vor allem bei viel Verkehr für Radfahrer und Kinder auch gefährlich. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Tenneck ist diese neue Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen daher enorm wichtig. Viele fahren derzeit mit dem Auto bis nach Werfen, parken dort und fahren anschließend erst mit dem Fahrrad weiter. Auch viele Mitarbeiter des Eisenwerkes kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit bzw. würden gerne auf das Fahrrad umsteigen", betont Bürgermeister Stock.

"Dazu renovieren wir das Schwimmbad in Werfen und die Kinder und Jugendlichen aus Tenneck können so künftig sicher ins Schwimmbad radeln. Sobald die Planungen fertiggestellt sind, werden wir wieder Gespräche mit der Landesumweltanwaltschaft führen." Man hofft nun auf eine für alle zufriedenstellende Lösung. Bereits in den nächsten Wochen kann die Einreichung erfolgen. Die genauen Kosten für Radweg und Brücke stehen noch nicht fest.

Entlang des neuen Radweges errichtet die Gemeinde auch eine neue Kanaltrasse.