Radwege in der Stadt Salzburg werden saniert

Die Sanierung von zwei wichtigen Radwegverbindungen in der Stadt konnte kürzlich abgeschlossen werden.

Die Radwegunterführung in der Clemens-Krauss-Straße in Parsch wurde beidseitig auf einer Länge von 200 Metern neu asphaltiert. Und auch der schon sehr rumpelige Treppelweg in der Josefiau stadtauswärts Richtung Wilhelm-Kaufmann-Steg hat auf zwei Abschnitten (gesamt 150 Meter) eine neue Decke bekommen.

"Durch diese Baumaßnahmen erhöht sich der Fahrkomfort auf diesen zwei wichtigen Radwegen entlang der Salzach und innerhalb von Parsch erheblich. Als nächstes steht die Verbreiterung des Geh- und Radweges zwischen Markus-Sittikus-Straße und Auerspergstraße auf dem Programm. Dabei wird auch die Beleuchtung verbessert", sagt Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold.

Ab Anfang September folgen die Belagsanierung am Offingerweg in Morzg und der Umbau des Geh- und Radweges in der Landstraße in Sam. In der Landstraße wird auf 130 Meter auch die Unterführung zum neuen Radweg in der Carl-Zuckmayerstraße saniert werden.

Quelle: SN