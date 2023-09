Radwerkstatt Ulmer: Er repariert Räder so schnell es geht

Akos Ulmer betreibt seine Radwerkstatt in Salzburg Süd und bietet seine Dienste auch in Großarl an.

Akos Ulmer betreibt seit März 2020 die Radwerkstatt Ulmer im Salzburg Süd. Heuer zog der ausgebildete Maschinenbautechniker in eine größere Werkstatt in die Adolf-Schemel Straße und kann neuerdings auch Lehrlinge, wie den 15-jährigen Luca Lang, als Fahrradmechatroniker ausbilden. Ursprünglich kam der gebürtige Ungar wegen der Radfahrmöglichkeiten in den Bergen nach Österreich. In seinen verschiedenen Tätigkeiten in anderen Radgeschäften bekam er schnell mit, dass diese nur Kunden bedienen, die dort auch ihr Fahrrad kaufen. "Sie sind Radlfahrer, das ist ein Radlgeschäft, wo ist der Fehler?", dachte sich Ulmer. "Heutzutage kauft jeder im Internet, weil es günstiger ist. Das muss man halt verstehen." Der Druck, der in solchen Geschäften aufgebaut wird, sei nicht schön gewesen, daher entschloss sich der 35-Jährige, in die Selbstständigkeit zu gehen.

"Egal welches Fahrrad, egal, wo es gekauft wurde. Wir machen alles", erzählt Ulmer zu seiner Radwerkstatt. Neben seinem Geschäft in Salzburg Süd hilft er donnerstags auch in Großarl bei einem Fahrradverleih. Da es dort niemanden für die technische Unterstützung gibt, fährt der Werkstattbesitzer in die Pongauer Gemeinde und repariert die anfallenden Räder. Das nutzt er auch gerne für eine Radtour mit seinem neuen Lehrling. "Radlfahren gehört zum Job. Du musst Radl fahren können, damit du die Fehler und die Kunden verstehst", erklärt der fahrradbegeisterte Ulmer.

Seine Kunden kommen aus Salzburg Süd, aber auch viele deutsche und holländische Radfahrer, die den Alpe Adria Radweg fahren, entdecken sein Schild an der Salzach. Dabei ist ihm eine schnelle Reparatur wichtig, die er von der Schnelligkeit her, mit einem "Maci-Drive-in" vergleicht.

Ab nächstem Jahr möchte Ulmer auch kostenfreie Radtouren für Interessierte anbieten.