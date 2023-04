Rätsel bringt eine Woche ohne Hausaufgaben

Die 2B der Werfener Mittelschule löste Franz Zwerschinas Rätsel und ist nun eine Woche aufgabenfrei.

Am 27. März fand an der Sportmittelschule Werfen einmal mehr ein Projekttag statt. "Das sind nun insgesamt vier besondere Tage zur Unterrichtsentwicklung", erklärt Direktorin Ingrid Schwab. "An diesen Projekttagen wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern etwas ganz Besonderes bieten."



Eine kreative Schatzsuche durch Werfen

Diesmal war es ein versteckter Schatz, der gefunden werden wollte. In einer spannenden Rätsel-Challenge konnten sich die Schüler der 2B-Klasse eine ganze Woche "ohne Hausaufgaben" erspielen.

Bei den durchaus auch ...