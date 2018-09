Rätselhafter Gasalarm: Kassier ins Spital eingeliefert

Salzburger Berufsfeuerwehr konnte keine Quelle im Tankstellen-Shop finden.

Für Aufregung sorgte am Donnerstagnachmittag ein Gasalarm in einem kleinen Lebensmittelshop neben der BP-Tankstelle in der Aignerstraße in der Stadt Salzburg. "Wir mussten den Kassier in ein Krankenhaus bringen. Er dürfte irgendwas eingeatmet haben", sagte ein Rotkreuz-Sanitäter. Parallel suchten Männer der Berufsfeuerwehr mit Spürgeräten nach der möglichen Quelle eines Gasaustrittes. Einsatzleiter Stefan Krakowitzer erklärte nach einer halben Stunde: "Es hat im Geschäft zwar etwas seltsam gerochen, doch unsere Geräte haben keinerlei Gasaustritt feststellen können."

Quelle: SN