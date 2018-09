Bei einem versuchten Raub in der Stadt Salzburg hat am Freitagabend der Täter einem 78-jährigen Mann in die Hand gebissen. Ein Mann zog dem 78-Jährigen die Geldtasche aus der Hose. Der 78-Jährige umklammerte den Angreifer und konnte ihm die Geldbörse wieder entreißen, berichtete die Polizei. Um sich aus der Umklammerung zu befreien, schlug der Täter um sich und biss dem Mann in die Hand.

Der 78-Jährige ließ von dem Mann ab. Die Täter entkam ohne Beute.

Quelle: APA