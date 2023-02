Räuber überfällt 94-Jährigen und flüchtet nach Salzburg: Polizei Traunstein bittet um Hinweise

Der Täter flüchtete mit dem Pkw eines 94-Jährigen von Freilassing über die Saalachbrücke nach Salzburg.

Einem 94-jährigen Mann ist Samstagfrüh in Freilassing nach dem Einparken gewaltsam der Schlüssel entrissen und sein Auto geraubt worden. Der Täter fuhr mit dem Mercedes über die Grenze an der Saalachbrücke nach Salzburg. Der betagte Mann wurde bei dem Raubüberfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Aussendung.

Nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen, auch der Bundespolizei, beteiligten. Die österreichische Polizei wurde unverzüglich eingebunden.

Der gesuchte Mann ist Mitte Dreißig, zwischen 160 und 170 cm groß und habe einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Mütze. Geraubt wurde ein silbergrauer Mercedes C180 mit dem Kennzeichen BGL- UC 79.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bittet um Hinweise in dem Fall:

Wer hat das Tatgeschehen in der Münchener Straße Höhe Hausnummer 16 in Freilassing beobachtet?

Wer hat das geraubte Fahrzeug (Mercedes C180, silbergrau, BGL-UC79) nach der Tat gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthalt machen?

Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zum Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 (0861) 9873-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zu melden.