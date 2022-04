Räumung der Glocknerstraße ging heuer schnell

Weil unterdurchschnittlich viel Schnee liegt, kann die Straße schon am 27. April geöffnet werden.

Beim Hochtor in 2500 Meter Seehöhe gelang am Montag der Durchstich bei der Räumung der Glocknerstraße. Dort trafen sich die Räummannschaften aus Salzburg und Kärnten. Weil das auf der Salzburger Seite geschah, gab es Schneefall. Jenseits des Alpenhauptkamm und des Hochtors, in Kärnten, schien die Sonne.

Sonst war die Räumung heuer aber vom Wetter begünstigt. Oben lag nur etwa halb so viel Schnee wie in den letzten Jahren. Dennoch mussten 350.000 Kubikmeter Schnee weggefräst werden. Das entspricht der Lademenge eines Güterzugs, der von Wien bis Linz reicht. Auch Schlechtwettereinbrüche, die eine zweite Räumung erforderten, blieben aus, sagt Sebastian Jury, der heuer erstmals die Räumung leitete. Die Straße könne am 27. April für den Verkehr freigegeben werden, so Grohag-Direktor Johannes Hörl.

Die vom Erbauer der Straße Franz Wallack konstruierten Fräsen sind seit 70 Jahren im Einsatz. Heuer fuhren sie erstmals mit synthetischem Treibstoff. "Es wurde bei ein Rückgang der Rußemissionen von 70 Prozent gegenüber dem vorher verwendeten, herkömmlichen Diesel gemessen. Darüber hinaus hat sich der Ausstoß von klimaschädlichem Stickoxid um 40 Prozent reduziert.", sagt Thomas Noel, technischer Leiter der GROHAG. Johannes Hörl: "Wir wissen jetzt, dass die Verwendung dieses Treibstoffs eine sehr zufrieden stellende Lösung ist und jedenfalls einen sinnvollen und notwendigen Schritt in die richtige Richtung darstellt. Wir stellen daher den gesamten Fuhrpark ab jetzt auf synthetischen Treibstoff um."