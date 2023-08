Raftingboot mit neun Personen auf Salzach gekentert: Offenbar zwei Vermisste

Einen Rettungseinsatz hat die Landeswarnzentrale am Freitagnachmittag aus dem Pinzgau gemeldet. Laut Wasserrettung ist ein Raftingboot mit neun Personen gekentert.

Nach zwei Vermissten wird derzeit gesucht. Die Freiwilligen Feuerwehren Lend und Zell am See rückten zu der Personenbergung aus.

Großeinsatz der Wasserrettung in Eschenau bei Taxenbach: Neun Personen sind bei einem Raftingunfall gekentert. Im Boot befanden sich laut Wasserrettung neun Personen, darunter einige Kinder. Nach Angaben der Polizei wurden bereits sieben Personen aus dem Wasser gerettet. Nach zwei Vermissten wird derzeit gesucht. Die Freiwilligen Feuerwehren Lend und Zell am See rückten zu der Personenbergung aus.

Vor fast genau drei Jahren hatte es nicht weit davon entfernt einen aufsehenerregenden Großeinsatz um gekenterte Raftingboote gegeben. Am 5. August 2020 waren drei Boote mit 29 Personen - davon jeweils zwei Guides pro Boot - ebenfalls bei Eschenau in Taxenbach gestartet. Dann - bei der Eisenbahnbrücke bei Bahnkilometer 73 - kam es zum Unglück. Das erste der drei Boote schaffte es ohne Probleme über die als "Waschrumpel" bekannte Stelle. Das zweite und auch das dritte Boot kenterten. Alle Beteiligten konnten von den Einsatzkräften geborgen werden, zwei Menschen erlitten Verletzungen.