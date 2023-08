Raftingboot mit neun Personen im Pinzgau auf der Salzach gekentert - alle gerettet

Zu einem großen Rettungseinsatz kam es am Freitagnachmittag im Pinzgau. An der Sohlschwelle bei Eschenau zwischen Taxenbach und Lend kenterte ein Raftingboot mit neun Personen. Alle Insassen trugen Schwimmwesten und konnten weitgehend unverletzt aus dem Wasser gerettet werden, hieß es am frühen Abend von Einsatzkräften der Wasserrettung und Feuerwehr.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Lend und Zell am See rückten zur Personenrettung aus.

Zwei der Geretteten erlitten demnach leichte Blessuren. Es handelte sich laut den Einsatzkräften um eine geführte Raftingtour. Auf dem Boot waren der Guide, vier erwachsene Gäste und vier Kinder. Nach Angaben von Klaus Portenkirchner, dem Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandanten, bestand die Gruppe aus Urlaubsgästen aus Italien und Deutschland.

"Die Geretteten wurden zur Betreuung in der Feuerwehrzeugstätte Lend gebracht", sagte Portenkirchner. Alle Personen konnten laut Wasserrettung nach dem Kentern des Bootes selbstständig in Richtung Ufer gelangen. Sie wurden nach und nach an Land gezogen. "Die letzten von ihnen nach zirka zwei Kilometern", berichtete Portenkirchner. Zudem hätten auch Guides anderer Raftingboote bei der Rettungsaktion geholfen.

Die Lage vor Ort war zunächst unklar. Gegen 15.15 Uhr rückte deshalb ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Wasserrettung war mit 34 Männern und Frauen vor Ort. Im Einsatz waren die Ortsstellen Schwarzach, Bad Gastein, St. Johann und Bischofshofen. Außerdem wurden die Feuerwehren Lend, Taxenbach und Zell am See alarmiert. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Die Wasserrettung errichte flussabwärts eine "Sperre", erklärte Landeseinsatzleiter Herbert Gewolf. "Das heißt, dass sich Wild- und Fließwasserretter am Fluss positioniert haben, um alle im Wasser treibenden Personen herauszuziehen." Vorübergehend war laut Portenkirchner die nahegelegene Westbahnstrecke gesperrt, weil sich Menschen im Gleisbereich befanden.

Vor drei Jahren, am 5. August 2020, kenterten bei Eschenau schon einmal zwei Raftingboote. Diese kippten bei der als "Waschrumpel" bekannten Stelle um. Alle Personen konnten geborgen werden, zwei wurden verletzt.