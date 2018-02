Rallye: Kuchl feierte "seinen" Rallye-Dakar-Sieger

Mit einem großer Empfang wird der Kuchler Motorradsportler Matthias Walkner in seiner Heimatgemeinde geehrt.

In der Tennengauer Gemeinde Kuchl ist am Samstagabend ein großes Fest für Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner über die Bühne gegangen. Der gebürtige Kuchler erhielt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) einen Marmorstier. Es war nicht das einzige Geschenk für den 31-Jährigen.



Nach einem emotionalen Einzug, bei dem Walkner auf seinem Dakar-Bike durch ein Spalier von rund 30 Motorradfahrern ins Festzelt fuhr, gab es einen offiziellen Teil. Danach hatten die Fans Gelegenheit, sich Autogramme zu holen und dem Dakar-Sieger persönlich zu gratulieren.



Seine Heimatgemeinde ehrte den erfolgreichen Motorradfahrer mit einem besonderen Geschenk: Sie wird vor der Volksschule einen Findling aufstellen. Den Felsblock darf sich Walkner selbst aussuchen.



Der Motorsportklub Salzburg, der das Fest gemeinsam mit der Gemeinde Kuchl organisierte, überreichte Walkner einen Couchtisch, dessen Platte aus einem Eichenstamm geschnitten wurde. In die Platte wurde die Dakar-Route eingefräst, erzählte Rene Esterbauer, Obmann des Motorsportklubs.

Matthias Walkner wurde 1986 in Kuchl geboren. 2012 gewann er den Motocross-Weltmeistertitel in der MX3-Klasse, 2015 holte er den WM-Titel in der Cross-Country-Rallye. Walkner erhielt 2012 anlässlich seines Weltmeistertitels im Motocross in der MX3-Klasse das Große Verdienstzeichen des Landes Salzburg.

(SN, Apa)