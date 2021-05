Ramingstein: 31-jähriger Lungauer kam alkoholisiert von der Fahrbahn ab

Der Einheimische touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Am Sonntagnachmittag lenkte ein 31-jähriger Einheimischer seinen Pkw auf der Turracher-Bundesstraße von Tamsweg in Fahrtrichtung Ramingstein. In einer scharfen Rechtskurve kam er über die Fahrbahnmitte und touchierte dabei den entgegenkommenden Pkw eines ungarischen Staatsbürgers, meldet die Polizei.

Außenspiegel abgerissen

Bei dem Aufprall wurde der linke Außenspiegel vom Fahrzeug des Lungauers abgerissen und gegen die Windschutzscheibe des Pkw einer Familie aus dem Flachgau, welche hinter ungarischen Staatsbürger fuhr, geschleudert. Der Lungauer hielt nicht wie die beiden anderen Unfallbeteiligten an und setzte seine Fahrt in Richtung Ramingstein fort. Eine bereits veranlasste Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen konnte abgebrochen werden, da der Lungauer später zur Unfallstelle zurückkehrte. "Aufgrund von Alkoholisierungssymptomen wurde noch an Ort und Stelle ein Alkotest durchgeführt", heißt es in der Aussendung der Polizei. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Lungauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 31-Jährige wird an die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg angezeigt.