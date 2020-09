Ramingstein: Aufregung um Bauprojekt des Pfarrers

Die Kirche Maria Hollenstein ist der wichtigste Wallfahrtsort im Lungau. Der Abriss der an die Kirche angebauten Votivgalerie sorgt für Unmut.

Fotografin und Buchautorin Yvonne Oswald hat schon viele sakrale Bauten besichtigt und abgelichtet. Die Wallfahrtskirche zu Unserer Lieben Frau in Hollenstein im Ramingsteiner Ortsteil Kendlbruck hat es ihr besonders angetan. "Ein echtes Kleinod, besonders die offene Galerie mit den Votivbildern", so die in Wien lebende Oswald. Es handelt sich um einen Holzverschlag am Fuß der Kirche, in dem zahlreiche Marienbilder und andere Opfergaben ausgestellt waren.

Vor wenigen Wochen wurde die Galerie abgerissen. Das geschah im Rahmen von Bauarbeiten, ...