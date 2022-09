Ramingstein: Sattelanhänger geriet in Vollbrand

Der Lenker konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig abhängen, bevor das gesamte Stroh in Flammen stand.

Am Samstag geriet ein mit Stroh beladener Lkw-Anhänger in Ramingstein in Vollbrand. Ein 43-Jähriger war mit dem Fahrzeug gegen Mittag auf der B95 von Predlitz kommend in Richtung Tamsweg unterwegs. Der Lenker bemerkte Rauch bei seinem Anhänger und hielt das Fahrzeug sofort an.

Es gelang ihm, die Zugmaschine abzuhängen, bevor die gesamte Ladung in Vollbrand stand. Die Feuerwehren Ramingstein und Tamsweg rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften zum Einsatzort aus und konnten den Brand rasch löschen. Laut Informationen der Polizei dürfte das Feuer von den Anhängerbremsen ausgelöst worden sein.