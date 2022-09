Ramingstein: Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision mit Elektroauto

In Ramingstein sind am Montagabend zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Turracher Bundesstraße schwer verletzt worden. Der Einsatz war für die Feuerwehren eine besondere Herausforderung.

Eine in Richtung Tamsweg fahrende 32-jährige Grazerin kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines 62-jährigen Einheimischen. Ein E-Call-Gerät, das in einem der beiden Autos eingebaut war, alarmierte die Einsatzkräfte. Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum Tamsweg gebracht.

Für die alarmierten Feuerwehren (Ramingstein und Tamsweg) war der Einsatz durchaus heikel. Im Bericht der FF Ramingstein heißt es: "Die Hauptaufgaben der Feuerwehr bestanden zusätzlich zum Absichern der Unfallstelle darin, das beteiligte Elektrofahrzeug technisch abzusichern und ein mögliches unkontrolliertes entladen bzw. Brand der Hochvoltbatterie zu verhindern. Dabei wurden die vom Hersteller freigegebenen vordefinierten Schritte eingeleitet und ein dreifacher Brandschutz unter der Hilfe der Feuerwehr Tamsweg vorgenommen. "