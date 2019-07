Randalierer verletzte Polizisten auf Polizeiinspektion

Der Beamte musste nach der Festnahmen seinen Dienst beenden.

Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, soll am späten Samstagnachmittag ein 29-jähriger Bischofshofener auf der Polizeiinspektion St. Johann im Pongau gekommen sein, um dort sein sichergestelltes Mobiltelefon abzuholen. Der Mann wurde laut Polizeibericht ursprünglich verdächtigt, einen Pkw unbefugt in Gebrauch genommen zu haben.

Im Zuge der anschließenden Amtshandlung auf der Polizeiinspektion soll der 29-Jährige gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten zusehends aggressiv geworden sein, sodass die Beamten den Mann wegen aggressiven Verhaltens festnehmen.

Weil sich der 29-Jährige wehrte, erlitt ein Polizeibeamter bei der Festnahme einen Bänderriss am rechten Daumengelenk.



Der 29-jährige Festgenommene wurde nach seiner Einvernahme auf freien Fuß gesetzt und wird wegen mehrerer gerichtlich strafbarer Handlungen zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN