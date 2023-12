Raphaels Mutter wünscht sich eine Auszeit

Lillian Schnöll kümmert sich rund um die Uhr um ihren 24-jährigen Sohn. Urlaub oder Weihnachtsgeld gibt es bei dieser Arbeit nicht.

Wie geht man als werdende Mutter damit um, wenn man in der siebten Schwangerschaftswoche erfährt, dass das Kind tot auf die Welt kommen wird? Lillian Schnöll fehlen noch immer die Worte, als sie an diesen Moment vor 24 Jahren denkt. "Das war einfach nur unfassbar", sagt die 47-Jährige. Damals hatte man festgestellt, dass ihr Sohn ein angeborenes Loch im Kopf hatte. Deshalb sei er wohl nicht lebensfähig, hieß es.

Als ihr Raphael zur Welt kam, hieß es, dass er nun operiert werde. "Mir wurde dann auch nahegelegt, dass ich mein Kind sofort taufen lasse, weil es das Krankenhaus nicht verlassen wird. Dabei habe ich mit der Kirche gar nichts am Hut." Die damals 23-Jährige tat, wie ihr geheißen, und organisierte schnell noch eine Freundin als Taufpatin. Zwei Wochen später sagte man ihr, dass sie mit ihrem Kind aus dem Krankenhaus entlassen werde. Raphael war nicht gestorben. "Ich war darauf gar nicht vorbereitet, hatte nur ein bisserl ein Gewand und einen Maxi-Cosi zu Hause. So bin ich dann einkaufen gegangen. Und mit meinem getauften Kind nach Hause gefahren." Man hatte ihr noch gesagt, sie solle sich keine Hoffnungen machen, das Kind werde wohl nicht älter als ein halbes Jahr.

24 Jahre ist ihr Raphael jetzt alt. Anfangs machte das Baby auch einige Fortschritte, erinnert sich die Mutter. "Raphael trank vom Flascherl, später aß er auch Babybrei." Seit seinem ersten Geburtstag wird Raphael aber mit einer Sonde ernährt. Darüber hinaus ist er auch stark eingeschränkt. Er ist nonverbal und kann sich kaum bewegen. "Er hat sich kaum entwickelt. Er ist nur größer geworden", sagt Lillian Schnöll. Unzählige Krankenhausaufenthalte musste Raphael im Laufe der Jahre absolvieren. "Wir waren auch öfter auf der Intensivstation. Ein Schnupfen reicht aus und er bekommt eine schwere Entzündung."

Seit 24 Jahren pflegt die alleinerziehende Mutter ihr Kind zu Hause. "Ich bin immer da." Bis zu seinem 18. Geburtstag war Raphael am Vormittag in einer Sonderschule. "Er war ja schulpflichtig und musste in die Schule gehen." Seither ist er wieder den ganzen Tag zu Hause. Vier Mal am Tag muss Raphael per Sonde ernährt werden. Dazu kommt die Verabreichung von Medikamenten und der Beistand bei epileptischen Anfällen. Eine große Hilfe sei ihr der zwei Jahre jüngere Bruder von Raphael, der derzeit seinen Zivildienst absolviert, sagt die Mutter. Raphaels Vater ist schon vor Jahren ausgezogen.

Raphael wurde in die höchste Pflegestufe 7 eingestuft. Die 1776,50 Euro Pflegegeld, die Lillian Schnöll dafür bekommt, sind das Haupteinkommen der Familie. "Leider gibt es das nur zwölf Mal im Jahr. Und bei Krankenhausaufenthalten wird mir das tageweise vom Pflegegeld abgezogen - außer ich würde mit ihm ins Krankenhaus gehen, um ihn dort zu pflegen. Dabei sind das die einzigen Tage, wo ich einmal Zeit für mich habe."

Finanziell kann die Familie keine großen Sprünge machen. Dazu kommt noch die psychische Belastung für Lillian Schnöll, immer für ihr Kind da sein zu müssen. "Und seit 24 Jahren wird mir ständig gesagt, dass er bald stirbt. Das ist so unglaublich anstrengend im Kopf." Seit knapp vier Jahren muss Raphael beim Atmen mit Sauerstoff unterstützt werden. Im Herbst musste er wieder stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. "Die Sauerstoffsättigung hatte nicht gepasst." Sehr dankbar ist Lillian Schnöll dem Team des Kinderspitals: Denn eigentlich müsste Raphael bereits auf der Erwachsenenstation liegen. Dort fühlte sich die Mutter allerdings fehl am Platz. Auf Intervention von Primar Daniel Weghuber durfte Raphael zuletzt wieder auf die Kinderstation. "Dort kennt ihn jede Pflegekraft", sagt Lillian Schnöll.

Seit dem Krankenhausaufenthalt wird Raphael von Papageno, dem mobilen Kinderhospiz, betreut. "Jetzt muss ich nicht immer die Rettung anrufen, wenn ich etwas brauche, weil mir die Ärztin ins Haus kommt."

Was sich Lillian Schnöll nun wünscht, wäre eine kurze Auszeit: ein paar Tage Urlaub, an denen sie etwas Zeit für sich hat. Sie hatte bereits einmal im Seniorenwohnheim in Puch die Möglichkeit bekommen, Raphael für ein paar Tage unterzubringen. "Dort kennt man uns und sie haben sich wirklich gut um ihn gekümmert." Die Familie hat die Zusage vom Seniorenheim, Raphael im nächsten Jahr für eine Woche oder zehn Tage unterbringen zu können. "Allerdings werden Menschen mit Behinderung anders abgerechnet als die Altenpflege." Das bedeutet für sie, dass sie die Tage, die Raphael dort verbringt, selbst zahlen müsste. "Für eine Woche wären das 1100 Euro, für zehn Tage 1500." Für diese Ausgaben ist sie auf Spenden angewiesen. "Ich kann nie ausschlafen, habe kein Wochenende. Alles, was ich mir wünsche, ist wegzufahren und einfach eine Woche am Strand zu liegen."



Spendenfür Raphael Schnöll sammelt das Papageno - Mobiles Kinderhospiz:

IBAN: AT97 2040 4000 4150 2089

Kennwort: Für Raphael

Das Geld kommt zu 100 Prozent der Familie zugute.