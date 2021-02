"Rasch professionelle Hilfe suchen"

Oft kann bereits ein erster Drogenkonsum lebensgefährliche Folgen haben.

Ernst Höllwart, früher Mitglied des Einsatzkommandos Cobra, ist seit vergangenem Jahr als Präventionsbeamter bei der Kriminalpolizei im Bezirk tätig.

Redaktion: Wie schaut Ihre Präventionsarbeit, wie etwa in den Schulen, aus?Ernst Höllwart: Das sind meist langfristige Projekte, vieles passiert aber auch in Einzelberatungen. Das ist nicht einfach nur ein Vortrag in Schulen, den ich halte, sondern es geht uns sehr darum, wie man gefährdete Jugendliche längerfristig unterstützen kann. Es geht um die Stärkung von Selbstvertrauen und vieles mehr.

Meist entstehen mögliche Probleme in einem bestimmten Alter, auch wenn sich Jugendliche vom Elternhaus lösen.



Wie läuft das zumeist mit ersten Drogenkontakten?Die meisten Erstkontakte passieren im Freundes- und Bekanntenkreis. Oft muss es nicht einmal ein Problem geben, sondern Jugendliche sind neugierig oder wollen etwas ausprobieren.

Manchmal passiert das vielleicht in Situationen, wo es einem körperlich oder seelisch nicht so gut geht. Zumeist sind es drei Faktoren, die Menschen in eine Sucht treiben: eine labile Persönlichkeit, das Umfeld und vorhandene Substanzen.

Was schnell schiefgehen kann?Ja, gerade bei synthetischen Drogen weiß man im Grunde ja nie, was da alles beigefügt wurde. Leider kann bereits ein erster Drogenkonsum schlimme Folgen haben. Etwa lebensgefährliche Verwirrtheit oder er kann im schlimmsten Fall auch sofort eine Sucht auslösen.



Welches sind die am meisten konsumierten Drogen bei uns im Bezirk?Der Einstieg erfolgt fast immer mit Cannabis. Kokain- oder Heroinmissbrauch ist im Bezirk ebenso auffallend. Dazu gibt es viele andere Drogen wie Crystal Meth oder Speed.



Was ist Ihr Rat an Eltern oder Angehörige von Betroffenen?Je früher ein Problem erkannt wird, umso besser kann man mit professioneller Hilfe gegensteuern. Je länger man zuwartet, umso schwieriger wird eine Situation. Es kommt zu einer Suchtspirale von immer härteren Drogen, die einen schnell nach unten zieht. Wichtig ist, rasch etwas zu unternehmen, der erste Schritt wäre, medizinische Hilfe zu suchen oder sich an die Drogenberatung zu wenden. Selbstbehandlung wäre der absolute falsche Weg.



Welche rechtlichen Folgen hat illegaler Drogenkonsum?Zumeist gibt es vorbeugende Maßnahmen statt Strafen, das sind gesundheitsbezogene Maßnahmen, die über die Bezirksbehörde gesetzt werden. Was aber alle wissen sollten, ist, dass man im Zulassungsverfahren für den Führerschein gesperrt werden kann.