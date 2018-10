Raser im Flachgau mit 172 km/h aus dem Verkehr gezogen

Ein 30-jähriger Raser ist am Donnerstag mit 172 km/h in Strobl im Salzburger Flachgau geblitzt worden. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle ging der Lenker der Polizei ins Netz. Der Mann war mehr als 70 Stundenkilometer zu schnell. Der Führerschein wurde vor Ort vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Freitag.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.