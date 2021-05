Raser in Wals gestoppt: 25-Jähriger hatte vor Tagen auch Beamte bestechen wollen

Nach längerer Verfolgung und Flucht zu Fuß in Gebäude gefunden. 25-Jähriger besitzt keinen Führerschein.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Wals (Bezirk Salzburg-Umgebung) einen Raser nach längerer Verfolgung gestellt, der bereits Tage zuvor bei einer Verkehrskontrolle Beamte bestechen wollte. Der 25-Jährige war einer Streife auf der A10 wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Statt anzuhalten, stieg er weiter aufs Gas. In Wals verließ er die Autobahn, ignorierte Stopp-Tafeln, überholte waghalsig, bog in einen Seitenweg ab und flüchtete zu Fuß, so die Polizei.

In einem Gebäude fanden die Beamten schließlich den jungen Mann. Er gab an, keinen Führerschein zu besitzen und Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkotest ergab 0,72 Promille. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei ihm offenbar um jenen Mann, der schon bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten mit jeweils 100 Euro zu bestechen versucht haben soll. Er war angehalten worden, weil er während der Fahrt am Handy hantierte. Auch da war er schon ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen sowie wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt.