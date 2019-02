Bei Geschwindigkeitskontrollen hat ein 33 Jahre alter Ungar die Aufmerksamkeit der Polizei erregt.

Der Mann wurde gegen 22.30 Uhr in Kapruner Ortsgebiet mit einem Tempo von 112 km/h gemessen. Bei der anschließenden Fahrzeug- und Lenkerkontrolle ergab der Alkomattest einen Wert von 0,98 Promille. Dem Mann wurde die Lenkerberechtigung an Ort und Stelle abgenommen. Über Anordnung der BH Zell am See wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Quelle: SN