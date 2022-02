Raser überholte in Salzburg Polizei mit 162 km/h

Der Raser muss mit einem Führerschein-entzugsverfahren rechnen. Ebenso wie ein 18-jähriger Motorradlenker, der auf der Salzburgerstraße in einer 60er-Zone mit Tempo 143 gemessen wurde.

Die Zivilstreifenbesatzung der Landeverkehrsabteilung brachte am Sonntag mehrere Verkehrsübertretungen zur Anzeige. Ein 38-jähriger Lenker missachtete am Walserweg das Verkehrszeichen "Einfahrt verboten". Anschließend beschleunigte der Rumäne auf 110 km/h. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erlaubt. Der 38-Jährige wird angezeigt.

Ein 18-jähriger Motorradlenker fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Salzburger Straße in Richtung Eugendorf. Bei der dort geltenden Beschränkung von 80 km/h konnte der Flachgauer Probeführerscheinbesitzer mit 143 km/h gemessen werden. Er muss mit einem Führerschein-entzugsverfahren rechnen.

Ebenfalls mit einem Führerscheinentzugsverfahren muss ein 21-jähriger Pkw Lenker rechnen. Er überholte auf der Wolfgangssee Bundesstraße die Zivilstreife und konnte bei erlaubten 100 km/h mit 162 km/h gemessen werden. Der Flachgauer wird ebenfalls angezeigt.

Am Nachmittag hielten Polizisten aus Wals einen amtsbekannten führerscheinlosen Lenker am Walserberg an. Der 32-jährige Bosnier war mit dem Pkw seiner Mutter unterwegs. Ein durchgeführter Alkomattest brachte ein Ergebnis von 0,58 Promille. Der Lenker, sowie seine Mutter werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.