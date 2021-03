Raser-Unfälle: Mutter will nach Tod ihrer Tochter endlich Taten sehen

Seit dem Unfalltod ihrer Tochter im Vorjahr kämpft Sabine Peterbauer für schärfere Strafen. Die Politik lasse sich zu viel Zeit, kritisiert sie. An Katis Todestag will die Mutter wieder ein Zeichen setzen.

Die Erinnerung an diesen Tag, den schlimmsten in ihrem Leben, wird Sabine Peterbauer ewig begleiten. Am 10. April 2020 starb ihre Tochter am Beifahrersitz eines Minivan auf der Fahrt von Henndorf in die Stadt Salzburg. Katis Lebensgefährte Julian, der am Steuer saß, wurde zwei Mal reanimiert und überlebte schwerst verletzt. Auslöser für den Unfall war ein junger Lenker, der trotz Sperrlinie zum Überholen angesetzt hatte. Auch er starb an Ort und Stelle.

Seither kämpft Katis Mutter für eine ...