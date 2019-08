Raser verursachte Verkehrsunfall in Obertrum: Fünf Monate bedingt

Der bisher unbescholtene junge Mann war laut Anklage zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert und mit 180 km/h unterwegs.

Ein 21-jähriger Salzburger, der am 9. März 2019 mit seinem Pkw einen Unfall mit fünf Verletzten in Obertrum verursacht hat, ist am Mittwoch bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu fünf Monaten bedingter Haft und zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt worden.

Der Unfall ereignete sich an einem späten Samstagabend auf der L101. Der damals 20-jährige Lenker kam am Obertrumer Berg von der Straße ab, fuhr über eine Wiese, hob auf einem Hügel ab, flog 30 Meter durch die Luft und rammte einen Straßenpflock. Danach kam der Wagen erneut auf die Straße und krachte schließlich gegen einen Baum.

Zwei weitere Fahrzeuge konnten dem Auto gerade noch ausweichen. Der Salzburger und seine vier Mitinsassen wurden teils schwer verletzt. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomat-Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der 21-Jährige zeigte sich zum Vorwurf der Körperverletzung geständig. Der Schuldspruch erfolgte im Sinne der Anklage. Das Urteil ist rechtskräftig, wie Gerichtssprecher Peter Egger informierte.

Quelle: SN, Apa