Raub, Drohung, Einbruch: Nächste Gefängnisstrafe für 15-jährigen Salzburger

Am Montag setzte es am Salzburger Landesgericht für einen sehr jungen, aber schon zwei Mal erheblich vorbestraften und unbelehrbaren Straftäter ein Jahr unbedingte Haft; zudem wurden noch offene sechs Monate aus einer bedingten Entlassung widerrufen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Obwohl erst im Februar 15 Jahre alt geworden, hat er bereits zwei gewichtige Vorstrafen - der junge Stadt-Salzburger, der am Montag zum bereits dritten Mal vor dem Strafgericht stand.

Als noch 14-Jähriger war er erst wegen eines Raubes zu bedingter Haft verurteilt worden. Und dann wurde der Bursch aus schwierigsten Verhältnissen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und wegen schweren Einbruchsdiebstahls verurteilt - dafür erhielt er dann eine 15-monatige gänzlich unbedingte Haftstrafe, aus der er im März 2023 bedingt entlassen wurde.

Traurig, aber wahr: Auch das Gefängnis zeigte (bislang) überhaupt keine Wirkung: Im heurigen April brach der 15-Jährige - er besuchte vier Jahre die Volks- und drei Jahre die Sonderschule - nämlich gleich wieder ein: Mit einem anderen Burschen als Mittäter erbeutete er ausgerechnet in einem Jugendzentrum in der Stadt Salzburg ein Handy und Spielkonsolen im Wert von etlichen Hundert Euro. Aber nicht nur deshalb musste der unbelehrbare junge Täter am Montag nun wieder vor Gericht Platz nehmen, konkret vor einem Jugendschöffensenat unter Vorsitz von Richterin Christina Bayrhammer. Staatsanwalt Alexander Winkler warf ihm am Montag weiters vor, dann im Mai einem 13-jährigen Buben unter Androhung von Gewalt dessen Jacke geraubt zu haben; zudem soll er damals auch einem anderen Jugendlichen (17) mit einem gesondert verfolgten Komplizen Bargeld, Airpods, Armbanduhr und Armband gestohlen haben. Dem nicht genug, habe er den 17-Jährigen auch noch gefährlich bedroht, wobei er diesen auf ein unter der Jacke mitgeführtes Messer "hinwies".

Der 15-Jährige muss nun insgesamt weitere 18 Monate ins Gefängnis

Der 15-Jährige zeigte sich vor Gericht teilgeständig. "Was muss bei Ihnen noch alles passieren? Sie müssen, so bald es geht, in eine WG weit weg von der Stadt Salzburg. Sonst rotten Sie sich immer wieder mit Ihren ebenfalls amtsbekannten Freunden zusammen", sprach ihm die Richterin ins Gewissen. Der junge Angeklagte selbst meinte, dass ihn eine Lehre zum Schlosser interessieren würde. Nach der bedingten Haftentlassung im März habe er "nichts zum Wohnen gehabt". Von seinem Vater wisse er nichts, "aber mit meiner Mutter habe ich schon Kontakt. Aber sie hat kein Geld und ist selber drogenabhängig. Ihr geht's nicht gut".

Für die neuerlichen Taten - den Raub nahm der Senat als minderschwer an - wurde der 15-Jährige nun zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt; zudem wurden noch offene sechs Monate aus der bedingten Entlassung widerrufen. Das neuerliche Urteil ist bereits rechtskräftig.