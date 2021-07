Raub unter Vorhalt von durchgeladener Pistole: Zwei Burschen in Salzburg verurteilt

Das einheimische Duo , 17 und 16 Jahre alt, wurde am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen schweren Raubes schuldig erkannt. Die beiden Burschen hatten einem anderen Jugendlichen Markenkleidung im Wert von 250 Euro abgenötigt und zudem versucht, ihm die Geldbörse zu rauben.

Weil sie am 14. Mai dieses Jahres in der Salzburger Altstadt einem anderen Burschen unter Vorhalt einer - vor dem Opfer durchgeladenen - Schreckschusspistole Markenkleidung im Wert von 250 Euro geraubt und auch Bargeld gefordert hatten, standen am Mittwoch ein zwei Mal vorbestrafter 17-Jähriger und ein unbescholtener 16-Jähriger vor einem Jugendschöffensenat. Der Ältere (Verteidiger: RA Rudolf Höpflinger) erhielt 18 Monate unbedingte Haft, der Jüngere (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) zwölf Monate bedingte Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe von 720 Euro und die Weisung zur Absolvierung einer Psychotherapie. Die Urteile des Senats (Vorsitz: Jugendrichter Thomas Tovilo-Moik) sind noch nicht rechtskräftig.