Raubprozess gegen zwei Jugendliche (14, 15) in Salzburg - Rädelsführerin erst zwölf Jahre alt

Zwei bereits polizeibekannte Jugendliche - ein 15-jähriger, auch schon gerichtlich vorbestrafter Bursch und ein 14-jähriges Mädchen - saßen Dienstag unter anderem wegen Raubes vor einem Jugendschöffensenat.

Die beiden Angeklagten aus der Stadt Salzburg sollen im Oktober 2022 am Raubüberfall auf ein ebenfalls jugendliches Mädchen in einer Tiefgarage am Salzburger Hauptbahnhof beteiligt gewesen sein. Besonders erschütternd: Als Haupttäterin gilt eine noch strafunmündige Zwölfjährige - sie soll die Idee gehabt haben, das spätere Opfer in die Tiefgarage zu führen, um ...