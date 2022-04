Raubüberfälle auf andere Jugendliche im Flachgau - drei Burschen verurteilt

Drei Burschen - zwei Österreicher (17, 16) und ein Serbe (15) - wurden am Montag vor einem Jugendschöffengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski) wegen drei Raubüberfällen auf andere Jugendliche im Herbst 2021 in Seekirchen zu bedingten Haftstrafen zwischen fünf und 15 Monaten verurteilt. Zwei der Urteile sind bereits rechtskräftig.

Laut Anklage verübte das Trio (Verteidiger: RA Hermann Hinterberger, RA Sabina Moser, RA Sandra Saria) die Taten in unterschiedlicher Konstellation. Insgesamt gab es fünf Opfer, so wurden beim ersten Faktum (9. Oktober) nacheinander drei Burschen eingekreist. Dann wurden ihnen unter Gewaltandrohung und teils auch Versetzen von Tritten und Schlägen Handys sowie AirPods abgenötigt. Beim zweiten Raub (11. Oktober) wurden einem Lehrling unter Androhung, ihn k. o. zu schlagen, neben Geld dessen teure Seneakers geraubt. Beim dritten Faktum (13. Oktober) raubten zwei der Angeklagten einem Teenager Jacke und Uhr. Der 17-jährige Angeklagte war bei allem drei Überfällen dabei, alle Opfer wurden von RA Stefan Rieder vertreten.

Brisant: Der Rädelsführer der Räuber-Clique saß gar nicht auf der Anklagebank - er war laut Polizei an allen Überfällen führend beteiligt, zu den Tatzeiten aber erst 13 Jahre alt und damit damals noch strafunmündig. Mittlerweile ist der Tschetschene aber 14 - und sitzt seit 26. März auch prompt schon in U-Haft. Die Vorwürfe: Ende Februar soll er versucht haben, einen Jugendlichen mit einem Elektroschocker zu verletzen; am 14. März habe er dann bei einer Zugfahrt nach Seekirchen mit abgesondert verfolgten Beschuldigten einen Burschen durch Stöße am Aussteigen gehindert und mit dem Tod bedroht; und am 17. März soll er in Obertrum auch mit Komplizen einen 16-Jährigen attackiert und ihm mit Gewalt dessen Airpods entwendet haben. - Laut Landesgerichtssprecher Peter Egger findet im Fall des 14-Jährigen am 9. April eine Haftprüfungsverhandlung statt.