Raubüberfälle und Messerattacke: Gefängnisstrafe für 18-jährigen Gewalttäter in Salzburg

Zwei Raubüberfälle, zwei besonders brutale Körperverletzungen und noch weitere Delikte wie Hausfriedensbruch: Wegen einer Serie von Gewalttaten stand am Freitag ein inzwischen 18-jähriger Salzburger mit kosovo-albanischen Wurzeln vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter).

Bereits im Oktober 2021 hatte der arbeitslose Bursch mit zwei unbekannten Mittätern im Stölzlpark in Salzburg-Maxglan einen Niederländer (58) überfallen. Dem Opfer (vertreten von RA Stefan Rieder) wurde damals einen Schusswaffe vorgehalten - der 18-Jährige und seine Komplizen raubten dem Mann dessen Geldbörse und Smartphone. Zeitlich nur kurz zuvor stach der Angeklagte bereits nächtens am Rudolfskai einem 26-Jährigen mit einem Messer in den Bauch; das Opfer erlitt einen Durchstich des Rippenbogens und eine Dünndarmverletzung. Dem nicht genug überfiel der 18-Jährige ...