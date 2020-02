Raubüberfall am Hanuschplatz: Täter wird gesucht

Ein bislang unbekannter Mann raubte am Freitagmorgen einen 47-Jährigen am Hanuschplatz in Salzburg aus. Das Opfer wurde mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus verbracht.

