Raubüberfall auf einen 48-jährigen Iraker in der Stadt Salzburg

Die Polizei meldet einen Raub in der Stadt Salzburg: Ein 48-jähriger Iraker gibt an, dass ihn am Samstag gegen 20.30 Uhr zwei Männer in der Elisabeth-Vorstadt attackiert hätten. Sie hielten ihrem Opfer ein Taschenmesser an den Hals, durchschnitten die Träger seiner Umhängetasche und flüchteten anschließend samt Tasche und dem darin befindlichen Bargeld. Der Iraker blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei ( ☎ ☎ 059/133-50-3333) laufen.

Beide Täter waren mit einem Taschenmesser bewaffnet

Die Beschreibung der Täter: Ein Mann soll 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 180 Zentimeter groß sein. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, dunkelblaue Jeans und schwarze Handschuhe. Sein Komplize soll zirka 20 Jahre alt, sportlich und 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er trug eine blaue Kapuzenjacke und blaue Jeans. Beide Männer waren mit einem Taschenmesser bewaffnet.

Quelle: SN