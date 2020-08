Raubüberfall auf Raika in Salzburg-Liefering - Täter trugen Corona-Masken

Zwei maskierte Männer haben am Mittwoch gegen 11.40 Uhr die Raiffeisen-Filiale an der Münchner Bundesstraße 4 im Salzburger Stadtteil Liefering überfallen.

Die Polizei veröffentlichte gleich nach der Tat Bilder aus dem Überwachungssystem der Bank. Laut einer ersten Beschreibung soll es sich bei den Tätern um etwa 1,70 Meter große Männer südländischen Typs handeln. Wie aus den Bildern hervorgeht, trugen sie Hüte und Atemschutzmasken. Einer der Männer trug ein schwarzes Sakko, der zweite ein Hemd mit auffälligem Muster.

<video id=z3PFBwfNt1I>

Zuletzt 2018 ein Banküberfall in Salzburg

Zuletzt ereignete sich in Salzburg im April 2018 ein Banküberfall. Damals waren drei Unbekannte noch vor Geschäftsbeginn in eine Bankfiliale auf dem Max-Ott-Platz eingedrungen. Ein Mitarbeiter wurde mit einer Waffe bedroht und gefesselt, dabei erlitt er eine leichte Knieverletzung. Das Trio machte sich damals mit Bargeld in unbekannter Höhe davon. Die Täter sind nach wie vor nicht bekannt. 2017 war ein Bankräuber kurz nach einem Überfall in Neumarkt gefasst worden. 2014 wurde die Spenglerbank in der Schwarzstraße überfallen.

