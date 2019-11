Raubüberfall auf Salzburger Juwelierfamilie: Wirte filmten die Verdächtigen

Überwachungskameras des Panoramagasthofs am Heuberg zeichneten das Trio auf, das eine Juwelierfamilie überfallen haben soll. Die Ermittler rekonstruierten mit den Bildern Teile der Vorbereitung des Raubüberfalls und die Flucht der mutmaßlichen Täter.

Andreas und Kurt Schuber erinnern sich gut an den 15. August. Das Brüderpaar, das den Panoramagasthof Daxlueg am Heuberg auf Hallwanger Seite bewirtschaftet, hatte kurzfristig beschlossen, das Restaurant am Feiertag nicht wie üblich zu öffnen. "Gott sei Dank", sagen sie ...