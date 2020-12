Raubüberfall auf Tankstelle: Haftstrafe für jungen Flachgauer wurde herabgesetzt

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen erpresserischer Entführung einer Juwelierfamilie in Koppl (Flachgau) vom 15. August 2019 konnte die tschechische Polizei Mittwoch früh in Prag einen zweiten von …

Fassungslosigkeit in der Flachgauer Gemeinde Schleedorf: Die zweijährige Hündin Kira wurde von einem Jäger erschossen. Nun spricht die Hundehalterin.

Chronik

Seit Tagen lockt sie Seekirchner zu jeder Tageszeit an den Wallersee: Die "Waldweihnacht" beim Strandbad. Die bunt beleuchtete Freiluft-Ausstellung mit vielen Christbäumen am See soll den Seekirchnern einen …